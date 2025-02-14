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Koltuk Değneğiyle Dilenen Dolandırıcı Zabıtanın Peşinde Koştu

Koltuk Değneğiyle Dilenen Dolandırıcı Zabıtanın Peşinde Koştu
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde hasta ve sakat numarası yaparak dilenen bir şahıs, zabıtayı görünce hızla kaçmaya çalıştı. Üzerinden bin 531 TL çıkan dilenciye, 1,406 TL ceza kesildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hasta ve sakat numarası yaparak koltuk değneğiyle dilenen, zabıtayı görünce adeta maraton koşucusuna dönen dilencinin üzerinden bin 531 TL para çıktı. Şahsa bin 406 TL idari para cezası kesildi.

Karasu ilçe merkezinde koltuk değneğiyle sakat numarası yaparak insanların duygularını istismar eden dilenci zabıtadan kaçamadı. Sakat ve hasta rolü yaparak dilenen şahıs, zabıta ekiplerini görünce bir anda adeta maraton koşucusuna döndü. Yürümekte zorluk çeken şahsın, elindeki değnek ile birlikte hızla koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ekipler, peşine düştükleri dilenciyi bir süre sonra yakaladı. Üzerinden bin 531 TL para çıktığı öğrenilen dilenciye, Kabahatler Kanunu çerçevesinde bin 406 TL idari para cezası kesildi. Şahsın, ne kadar süre dilenerek bu parayı topladığı ise öğrenilemedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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