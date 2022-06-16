İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi - Haberler

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İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi

AA - 3. Sayfa
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İzmir merkezi 4 ilde düzenlenen operasyonda, 29 ton etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İzmir merkezi 4 ilde düzenlenen operasyonda, 29 ton etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki yapımında kullanılmak üzere etil alkol satan şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı.

Aydın'da kolonya üretimi yapan bir kimya firmasında üretilen sanayi tipi etil alkolün sıhhi olmayan yöntemlerle damıtılarak İzmir, Manisa, Aydın, Denizli'de piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Ekipler İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'daki adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında biri imalathane olmak üzere 4 iş yeri, 4 depo, 10 ikamet ile 10 araçta arama yapıldı.

Aramalarda toplam 29 ton etil alkol, 4 bin 69 taklit etiket, etil alkol arıtma kazanı, 526 adet 5 litrelik bidon, 1570 kapak ve koli, 244 içki aroması ile 16 litre sahte içki ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında ayrıca 16 kişi için adli işlem başlatıldığı bildirildi.

AA / Hüseyin Bağış - 3. Sayfa

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