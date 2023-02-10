Kolonlarının kesildiği iddia edilen binada inceleme: Betondan numune alındı

GAZİANTEP Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve bazı kolonlarının kesildiği iddia edilen 5 katlı Gölgeler apartmanında, kolonların kesildiği iddiası nedeni ile inceleme başlatıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin sarsıntısından başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi. Depremin hemen ardından Türkiye'nin 81 ilinden afet bölgelerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sarsıntıdan en çok etkilenen illerin başında gelen Gaziantep'teki Gölgeler apartmanında Cumhuriyet Başsavcılığında inceleme başlatıldı. Binanın altında bulunan bazı kolonların iş yeri sahipleri tarafından kesildiği iddiası ile başlatılan incelemede görevlendirilen savcılar, alana gelerek detaylı çalışma başlattı. Gölgeler apartmanına gelen uzmanlar da betonlardan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara götürdü.