Kolon kanseri tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
Kocaeli'de kolon kanseri tedavisi gören polis memuru Zafer Dursun bugün hayatını kaybetti. Cenazesi yarın düzenlenecek tören sonrası Bitlis'e gönderilecek.
Kolon kanseri tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
KOCAELİ - Kocaeli'de kolon kanseri tedavisi gören polis memuru Zafer Dursun hayatını kaybetti.
Kocaeli'de kolon kanseri tedavisi gören polis memuru Zafer Dursun bugün hastanede hayatını kaybetti. Dursun'un cenazesi yarın Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü önünde saat 09.30'da düzenlenecek tören sonrası Bitlis'e gönderilecek. Dursun'un cenazesi cuma günü Bitlis Adilcevaz ilçesi Alacaatlı Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Alacaatlı mezarlığına defnedilecek.
Geçtiğimiz günlerde polis memuru Zafer Dursun'u mesai arkadaşları hastanede yalnız bırakmamış, ellerinde pasta ile hastaneye gelerek destekte bulunmuştu.