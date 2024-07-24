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Kolon kanseri tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti

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Kocaeli'de mesai arkadaşlarının destek için hastaneye gittiği polis memuru Zafer Dursun, kolon kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından Bitlis'e gönderilecek.

Kocaeli'de mesai arkadaşlarının ellerinde pasta ile hastaneye gelerek destekte bulunduğu polis memuru Zafer Dursun, kolon kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'de kolon kanseri tedavisi gören polis memuru Zafer Dursun, bugün hastanede hayatını kaybetti. Dursun'un cenazesi, yarın Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü önünde saat 09.30'da düzenlenecek tören sonrası Bitlis'e gönderilecek. Dursun'un cenazesi, cuma günü Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Alacaatlı Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Alacaatlı mezarlığına defnedilecek.

Geçtiğimiz günlerde polis memuru Zafer Dursun'u mesai arkadaşları hastanede yalnız bırakmamış, ellerinde pasta ile hastaneye gelerek destekte bulunmuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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