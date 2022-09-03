Kolombiya'da polislere saldırı: 8 ölü

Kolombiya'da araçların geçişi esnasında yere döşenen mayınların infilak etmesi sonucu 8 polis hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın Huila bölgesinde polis araçlarının geçişi esnasında yere döşenen mayınlar infilak etti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 8 polisin hayatını kaybettiği belirtildi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Huila'nın San Luis kasabasındaki bombalı saldırıyı şiddetle reddediyorum. Bu gibi saldırılar açıkça mevcut barışın sabote edildiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Petro, Huila'nın başkenti Neiva'ya gelerek savunma bakanı ve diğer yetkililerin de bulunduğu bir güvenlik toplantısına katıldı. Öte yandan, hayatını kaybeden polislerden 3'ünün 20 yaş altında olduğu öğrenildi. - BOGOTA