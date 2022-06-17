Kolombiya'da motosikletli saldırı: 1 ölü - Kolombiya'da motosikletli saldırı: 1 ölü Kolombiya'nın batısındaki Cauca eyaletinde polis karakolunun önüne bırakılan bomba yüklü motosikletin patlamasının ardından 1 polis ağır yaralandı. - Kolombiya'da motosikletli saldırı: 1 ölü BOGOTA - Kolombiya'nın batısındaki Cauca eyaletinde polis karakolunun önüne bırakılan bomba yüklü motosikletin patlamasının ardından 1 polis ağır yaralandı. Kolombiya'nın Cauca eyaletindeki Suarez bölgesinde bir polis karakolu önüne kimliği bilinmeyen kişiler tarafından bomba yüklü motosiklet bırakıldı. Olay yerine giderek kontrol eden bomba imha uzmanı Yormn Cortes, motosikletteki patlayıcının infilak etmesinin ardından ağır şekilde yaralandı. Yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, yetkililer Cortes'in sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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