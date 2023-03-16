Kolombiya'da kömür madenindeki patlamada can kaybı 21'e yükseldi

Kolombiya'nın Sutatausa kasabasındaki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Kolombiya'nın Sutatausa kasabasında bulunan bir kömür madeninde dün meydana gelen patlamada bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kömür madenindeki arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiği ve hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği kaydedildi. Cundinamarca Valisi Nicolas Garcia, madende mahsur kalan 9 işçinin kurtarıldığını açıkladı. Garcia, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına psikolojik destek sağlanacağını da sözlerine ekledi. - BOGOTA