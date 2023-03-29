Kolombiya'da askeri üsse saldırı: 9 ölü, 8 yaralı

Kolombiya'nın Norte de Santander bölgesindeki bir askeri üsse gerçekleştirilen saldırıda 9 Kolombiyalı asker hayatını kaybetti, 8 asker yaralandı.

Kolombiya'nın Norte de Santander bölgesinde bulunan bir askeri üsse havan topu saldırısı düzenlendi. Kolombiya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, El Carmen'deki askeri üsse Marksist Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) gerillaları tarafından düzenlenen saldırıda 9 Kolombiyalı askerin hayatını kaybettiği, 8 askerin de yaralandığı kaydedildi. Saldırının, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun ülkede kalıcı barışı sağlamak için Ulusal Kurtuluş Ordusu ile görüşmeler gerçekleştirmesinin ardından meydana gelmesi dikkat çekti. - BOGOTA