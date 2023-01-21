Kolları ve kafası olmayan ceset gizemini koruyor

Antalya'da ormanlık alanda bulunan, kafası ve kolları olmayan çıplak erkek cesedinin kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor.

Antalya'da ormanlık alanda bulunan, kafası ve kolları olmayan çıplak erkek cesedinin kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili çevrede bulunan güvenlik kameralarından delil toplarken yapılan incelemede cesedin kollarının bıçakla kesildiği tespit edildi.

Olay, Kepez ilçesi Santral Mahallesi 3270 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle gezintiye çıkan emekli polis memuru Faruk Çavuş, yol kenarında ceset gördü. Çavuş'un 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayvan barınağına yakın bölgede bulunan erkek cesedinin kafasının ve kollarının olmadığı tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcının incelemesinin ardından ceset, kimliği belirlenmek ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ceset kimlik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler araştırma çerçevesinde olay yerine giden yolların üzerinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde de araştırma başlattı. Yapılan ilk incelemede cesedin kollarının bıçakla kesildiği tespit edildi. Olay yerinde bugün ise sessizlik hakim. - ANTALYA