Kadıköy'deki bir kolejde yönetici olan şahıs, iddiaya göre, sigortasız çalıştırdığı sendika üyesi öğretmene elindeki şemsiye ile saldırıda bulundu. O anlar öğretmen tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Kolej yöneticisinden sendikaya bağlı öğretmene saldırı kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'deki bir kolejde yönetici olan şahıs, iddiaya göre, sigortasız çalıştırdığı sendika üyesi öğretmene elindeki şemsiye ile saldırıda bulundu. O anlar öğretmen tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Olay, Kadıköy'de bulunan bir kolejde geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. İddiaya göre, sigortasız çalıştırılan öğretmenlerden biri, dertlerini anlatmak için geldikleri okulda yönetici olan şahıs tarafından saldırıya uğradı. O anlar olayın tarafı olan öğretmen tarafından cep telefonu ile kayda alındı.