Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Kökünü kurutma operasyonunda" 33 kişi adliyede

3. Sayfa Haberleri

'Kökünü kurutma operasyonunda' 33 kişi adliyede

Nevşehir'de 500 polisin ve 6 narkotik köpeğinin katılımıyla düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonunun ikincisinde gözaltına alınan 70 kişiden 33'ü adliyeye sevk edildi.

Nevşehir'de 500 polisin ve 6 narkotik köpeğinin katılımıyla düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonunun ikincisinde gözaltına alınan 70 kişiden 33'ü adliyeye sevk edildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, çok sayıda fişek, 2 pala, 1 hassas terazi ve 3 sikke ele geçirilirken, 70 kişide gözaltına alınmıştı.

Şahıslardan 37'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 33 kişi de geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Nevşehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title