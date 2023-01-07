"Kökünü kurutma operasyonunda" 33 kişi adliyede 3. Sayfa Haberleri Nevşehir'de 500 polisin ve 6 narkotik köpeğinin katılımıyla düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonunun ikincisinde gözaltına alınan 70 kişiden 33'ü adliyeye sevk edildi. Nevşehir'de 500 polisin ve 6 narkotik köpeğinin katılımıyla düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonunun ikincisinde gözaltına alınan 70 kişiden 33'ü adliyeye sevk edildi. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, çok sayıda fişek, 2 pala, 1 hassas terazi ve 3 sikke ele geçirilirken, 70 kişide gözaltına alınmıştı. Şahıslardan 37'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 33 kişi de geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - NEVŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Nevşehir 3. Sayfa Haberler

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