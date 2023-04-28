'Kökünü Kurutma' operasyonunda 30 tutuklama

NEVŞEHİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat Erzurum'dan yönettiği 'Kökünü Kurutma' operasyonlarında Nevşehir'de gözaltına alınan 31 şüpheliden 30'u tutuklandı.

Nevşehir genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini yapmak ve kullanmak suretiyle geleceğimizin teminatı olan gençleri zehirlemeye çalışan ve "torbacı" olarak tabir edilen "sokak satıcıları" ile mücadelenin etkinleştirilerek, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nevşehir genelinde 4 aylık takip ve çalışmalar sonucu 49 adrese yapılan eş zamanlı olarak "Kökünü Kurutma Operasyonu 3" yapıldı.

Yapılan operasyonlarda toplam 98 şahsa adli işlem yapılırken çok miktarda da uyuşturucuya el konuldu.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan adli makamlara sevk edilen 31 şüpheliden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.