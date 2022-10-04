Kökünü Kurutma Operasyonu 3. Sayfa Haberleri Adana'nın Kozan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi. Adana'nın Kozan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Adana'dan takip ettiği Samsun ile eşzamanlı düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 10 şüpheli gözaltın alındı. Yapılan aramalarda 34 adet sentetik ecza hap, 16 adet 9 mm çapında fişek, 4.71 gram sentetik kannabinoid, 6.53 gram kenevir tohumu, 3.91 gram metamfetamin, 238 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Süleyman Soylu Kozan Adana 3. Sayfa Haberler

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