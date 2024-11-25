Kokoreççide Silahlı Saldırı: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Kokoreççide yemek yerken başından vurularak öldürüldü

ADANA - Adana'da kokoreççide yemek yediği sırada motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak öldü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'ndeki bir kokoreççide meydana geldi. İddiaya göre, Abdulbasit Çamsar (17), yemek yediği sırada motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganlar tabanca ile defalarca ateş açarak bölgeden kaçtı. Çamsar, başından vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. İşletmenin sahibi Halil A. ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Çamsar'ı ve işletme sahibi Halil A.'yı hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Camsar, hayatını kaybetti.