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Kokoreççide Silahlı Saldırı: Bir Genç Hayatını Kaybetti

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Adana'da bir kokoreççide yemek yerken motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Abdulbasit Çamsar başından vurularak hayatını kaybetti.

Kokoreççide yemek yerken başından vurularak öldürüldü

ADANA - Adana'da kokoreççide yemek yediği sırada motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak öldü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'ndeki bir kokoreççide meydana geldi. İddiaya göre, Abdulbasit Çamsar (17), yemek yediği sırada motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganlar tabanca ile defalarca ateş açarak bölgeden kaçtı. Çamsar, başından vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. İşletmenin sahibi Halil A. ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Çamsar'ı ve işletme sahibi Halil A.'yı hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Camsar, hayatını kaybetti.

Kokoreççide Silahlı Saldırı: Bir Genç Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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