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Kokoreç Malzemesi Hırsızlığı: 4 Şüpheli Yakalandı

Kokoreç Malzemesi Hırsızlığı: 4 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işyerinden 2 bin TL değerindeki kokoreç malzemelerini çalan 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işyerinden 2 bin TL değerindeki kokoreç malzemelerini çalan 4 şüpheli jandarma ekiplerinden kaçamadı.

Olay, Efeler ilçesi Savrandere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işyerinden 2 bin TL değerindeki kokoreç malzemesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) detaylı çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından hırsızlık olayını T.A., F.A., G.A. ve S.A. isimli şüpheli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi ve 4 şüpheli aynı gün Yeniköy Mahallesi'nde yakalandı. Çalıntı malzemeler de ele geçirilerek işyerine teslim edildi. Yakalanarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., G.A., S.A. isimli 3 şüpheliden F.A. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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