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Köfteci Yusuf'a hırsız girdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Köfteci Yusuf'a hırsız girdi

Bursa'da ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un İznik'teki ilk şubesi hırsızın hedefi oldu.

Bursa'da ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un İznik'teki ilk şubesi hırsızın hedefi oldu.

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesindeki Köfteci Yusuf Restoranı'na gece yarısı hırsız girdi.

Tanınmamak için başına bisküvi kutusu geçirdiği tespit edilen bir kişinin çelik kasadaki yüklü miktarda parayı alarak kaçtığı öğrenildi. Müracaat üzerine polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa İznik 3. Sayfa Haberler

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