Köfteci Yusuf'a hırsız girdi Bursa'da ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un İznik'teki ilk şubesi hırsızın hedefi oldu. Bursa'da ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un İznik'teki ilk şubesi hırsızın hedefi oldu. Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesindeki Köfteci Yusuf Restoranı'na gece yarısı hırsız girdi. Tanınmamak için başına bisküvi kutusu geçirdiği tespit edilen bir kişinin çelik kasadaki yüklü miktarda parayı alarak kaçtığı öğrenildi. Müracaat üzerine polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa İznik 3. Sayfa Haberler

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