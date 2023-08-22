Kocatepe Camii'ndeki uygunsuz fotoğraf çekimiyle ilgili iddianame hazırlandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kocatepe Camii'nde çekilen uygunsuz fotoğraflarla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuksuz yargılanan E.C. ve B.K. hakkında 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri basın ve yayın yoluyla alenen aşağılama' suçundan iddianame hazırlandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kocatepe Camii'nde çekilen uygunsuz fotoğraflarla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuksuz yargılanan E.C. ve B.K. hakkında 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri basın ve yayın yoluyla alenen aşağılama' suçundan iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri basın ve yayın yoluyla alenen aşağılama' suçundan şüpheliler hakkında 9'ar aydan 1'er yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, şüpheliler B.K ile E.C.'nin Kocatepe Camisi'nde fotoğraflarının çekimi ve sosyal medyada paylaşılması konusunda anlaştıkları ve şüphelilerin 11 Ağustos tarihinde Ankara Kocatepe Camisi'ne gittikleri belirtildi. Hazırlanan iddianamede, cami içerisinde farklı ortamların kullanıldığı, bir şüphelinin üzerinde takke, tespih gibi dini motiflerin yer aldığı, söz konusu fotoğraf çekimleri sırasında şüphelinin vücudunun değişik yerlerinin açık olmasının İslam dininin temel değerleriyle ve caminin tesettüre ilişkin kurallarıyla bağdaşmadığı belirtildi. - ANKARA