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Kocasının Sevgilisine Benzetilen Kadına Darp

Kocasının Sevgilisine Benzetilen Kadına Darp
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Edirne'de bir kadın, kocasının sevgilisine benzetildiği için başka bir kadın tarafından yanlışlıkla darp edildi. Olay anını anlatan mağdur, yaşadığı korku dolu anları ve saldırganın özür dileyerek kaçtığını ifade etti.

Edirne'de kocasının sevgilisine benzetildiği için yanlışlıkla darp edilen kadın, yaşadığı o korku dolu anları anlattı.

Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan Hamiyet Bingül (40), eşi ve çocuğuyla marketten alışveriş yaptıktan sonra arabalarını evinin önüne park ettiği esnada, bir kadının saldırısına uğradı. Arabadan indiği anda kadının saldırısına uğrayan Hamiyet Bingül kanlar içinde kaldı.

Kadının eşi ve çocuğu neye uğradıklarının şokunu yaşarken, şüpheli kadın 'Sizi kocamın sevgilisine benzettim, kusura bakmayın' diyerek, olay yerinden kaçtı. Ambulansla kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Bingül, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu. Kısa bir süre sonra yakalanıp gözaltına alınan şüpheli kadının emniyetteki ifadesinde, kadını eşinin sevgilisine benzettiğini, yanlış kişiyi darp ettiğini söyledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Pardon, eşim beni aldatıyordu, ben sizi onun sevgilisi zannettim"

Hamiyet Bingül, yaşadığı o korku dolu anları anlatarak, "Arabamızı evimizin önüne park ettikten sonra poşetleri alırken hızla gelen kadın arabanın kapısıyla bana vurunca arabada sıkıştım. O esnada burnum arabanın bir yerlerine vurdu. Burun farkıyla gözlerimi kazandım. Burnum değil de gözlerim arabaya vursaydı gözlüklerim kırılacak ve kör kalma ihtimalim olacaktı. Eşim kadına 'Abla ne yapıyorsun sen' deyince, kadın beni omzumdan tutup, "Pardon eşim beni aldatıyordu, ben sizi onun sevgilisi zannettim" diyerek, olay yerinden kaçtı" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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