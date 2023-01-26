Kocasının mahallesinde bulunamayan kayıp Mine, otelin etrafında aranıyor

Denizli'de eşinin mahallesinde kadavra köpekleriyle yapılan aramada izine rastlanılamayan Mine K.'nin bulunması için otelin etrafındaki alanda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine K. ile eşi M.K. arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı. 18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine K.'den bir daha haber alınamadı. Geçen 5 aylık süreçte Mine K.'nin herhangi bir haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi.

Mine K.'nın kaybolmasından 1 gün sonra, kocası M.K'ye ait telefondan, bahçıvan olarak çalıştığı otelin etrafındaki bölgeden sinyal alındı. Bunun üzerine geçen hafta Karahayıt Mahallesi'nde bulanan otelin etrafına arama çalışması yapıldı. Otelin fosseptik çukurunda da iş makinesiyle yapılan kazı çalışmasında, genç kadına dair bir ize rastlanılmazken, geçtiğimiz günlerde ise Muğla ve İzmir'den gelen kadavra köpekleriyle tekrardan arama çalışması başlatıldı. Otelde çalışmaların devam ettiği sırada kadavra köpekleriyle Pamukkale Gözler Mahallesinde koca M.K.'nin anne ve babasının evinin arkasındaki arazide arama çalışması yapıldı. Burada da ekipler herhangi bir ize rastlayamadı. Kayıp Mine'nin bulunması için otelin etrafında arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında moloz ve çöp döküm alanı olarak kullanılan bölgede iş makineleriyle çalışma yapılıyor.

Öte yandan gelecek olan itiraf üzerine arama çalışmalarına yön verecek olan ekipler, kocanın mahallesindeki aramaları ise duruma göre devam ettirecek. - DENİZLİ