Kocasının Gözü Önünde Eşini Öldüren Adam Ağır Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, uzaklaştırma kararı bulunan Ömer Durak (42), tartıştığı eşi Semra Durak'ı (36) iki çocuğunun gözü önünde tabancayla ateş ederek öldürdü. Daha sonra aynı silahla kendisine ateş eden Durak, ağır yaralandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, uzaklaştırma kararı bulunan Ömer Durak (42), tartıştığı eşi Semra Durak'ı (36) iki çocuğunun gözü önünde tabancayla ateş ederek öldürdü. Daha sonra aynı silahla kendisine ateş eden Durak, ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ömer Durak, 2 çocuğuyla birlikte evine dönen 4 çocuk annesi eşi Semra Durak'la kapının önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ömer Durak, yanında getirdiği tabancayla çocuklarının gözü önünde eşi Semra Durak'a ateş etti. Semra Durak vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Ömer Durak aynı tabancayı başına dayayarak ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semra Durak, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Semra Durak'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Ağır yaralanan Ömer Durak'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Durak'ın dün uzaklaştırma kararını bozduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı iddia edildi.