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Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, tartıştığı kocasını kendi tabancasıyla vurarak öldürdü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, tartıştığı kocasını kendi tabancasıyla vurarak öldürdü.

Olay, dün gece Alaşehir ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi K.C. ile eşi Süleyman C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.C, eşine ait ruhsatlı tabanca ile 3 el ateş etti. Göğsünden ağır yaralanan Süleyman C., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. K.C. olay sonrası evinde jandarmaya teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alaşehir Manisa 3. Sayfa Haberler

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