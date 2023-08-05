Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

UŞAK - Uşak'ta çıkan kavga sonucu bıçakla kocasını öldüren kadın çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Uşak Cumhuriyet Mahallesi 5. Köksal Sokak'ta bulunan bir sitenin 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A.adlı şahıs kocasıyla kıskançlık krizi sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesine üzerine E.A. kocası Emrah A.'yı mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emrah A.'yı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Emrah A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli E.A. olay yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.