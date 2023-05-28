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Kocasını av tüfeği ile öldüren kadın tutuklandı

Kocasını av tüfeği ile öldüren kadın tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Burdur'da sabah saatlerinde tartıştığı eşini av tüfeği ile öldüren kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'da sabah saatlerinde tartıştığı eşini av tüfeği ile öldüren kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'un Düğer köyünde sabah saatlerinde tartıştığı eşi İsmail Işık'ı (32) evde bulunan av tüfeği ile öldüren 3 çocuk annesi Ayşe Işık (27) jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsmail Işık Ayşe Işık Burdur 3. Sayfa Haberler

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