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Kocasinan'da Otomobilin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç kız, yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç kız, yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Fulya Turhan'a (20), sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan talihsiz genç kız Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Turhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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