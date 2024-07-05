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Kocasinan'da çıkan yangında itfaiye ekipleri yavru kediyi kurtardı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen yangında itfaiye ekipleri, ikamette bulunan yavru kediyi alevlerin arasından kurtardı. Yangın kontrol altına alınırken, evde maddi hasar meydana geldi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen yangında ikametteki yavru kediyi alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Erbeyli Sokak üzerinde bulunan müstakil ikamette bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması ile yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken ikamet içerisinde bulunan bir yavru kediyi de alevlerin arasından yaralanmadan kurtardı. Yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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