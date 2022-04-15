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Kocasinan Belediyesi'nde yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocasinan Belediyesi'nde yangın

Kocasinan Belediyesi'nin hizmet binasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocasinan Belediyesi'nin hizmet binasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi'nde bulunan Kocasinan Belediyesi'nin hizmet binasında kabloların yoğun olduğu server odasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, binanın içini de duman kapladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekipler tarafından kısa süre içerisinde söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi'nde yangın

Kocasinan Belediyesi'nde yangın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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