Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

KONYA - Konya'da kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi kadın, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, 43 yaşındaki İ.Ö. henüz belirlenemeyen bir nedenle karısı 42 yaşındaki Nurhan Öner'i bıçakladı. Olay sonrası İ.Ö.'nün 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Nurhan Öner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Karısını bıçaklayarak öldüren katil zanlısı İ.Ö. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Nurhan Öner'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Nurhan Öner'in cenazesi ailesine teslim edildi. Nurhan Öner için merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Mürşitpınar Camiinde cenaze namazı kılındı. Nurhan Öner'in cenazesi namazın ardından Musalla Mezarlığında dualarla defnedildi.