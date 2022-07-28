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Kocası tarafından bıçakla rehin alınan kadın kurtarıldı

Kocası tarafından bıçakla rehin alınan kadın kurtarıldı İzmir'in Bayraklı ilçesinde, uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen kocası tarafından bıçakla rehin alınan kadın, 4 saat sonra polis ekiplerince kurtarıldı.

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Kocası tarafından bıçakla rehin alınan kadın kurtarıldı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen kocası tarafından bıçakla rehin alınan kadın, 4 saat sonra polis ekiplerince kurtarıldı. Hayatının şokunu yaşayan kadın tedbir amaçlı hastaneye götürülürken, karısına kabusu yaşatan adam polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Bayraklı ilçesi Alpagut Mahallesi 1620/53 sokakta meydana geldi. İddialara göre uyuşturucu etkisinde olan Çetin K., saat 09.30 sıralarında karısı Gülşen K.'yı bıçakla rehin aldı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Karısını bıçakla rehin alan adamı ikna etme çalışmalarının fayda etmemesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, operasyon için düğmeye basıldı.

4 saat sonra kurtarıldı

Uzun uğraşlar sarf edilmesine rağmen ikna olmaya yanaşmayan Çetin K.'nın bıçakla rehin aldığı karısı Gülşen K.'yi kurtarmak için özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi. Evin kapısı ekipler tarafından koçbaşı ile kırılırken, rehin alınan Gülşen K. kurtarıldı. Kabusu yaşayan kadın sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Karısını 4 saat boyunca rehin alan Çetin K. ise polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - 3. Sayfa

İzmir 3. Sayfa Haberler

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