Koçarlı'da Yol Kontrollerinde 8 Sürücüye Ceza

Koçarlı'da Yol Kontrollerinde 8 Sürücüye Ceza
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapılan yol kontrollerinde kurallara uymadığı tespit edilen 8 sürücüye toplamda 20 bin 167 TL ceza uygulandı. Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 311 araç ve 430 şahıs kontrol edildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapılan yol kontrollerinde kurallara uymadığı tespit edilen 8 sürücü cezadan kaçamadı.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca Asayiş ve Trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, suçluların yakalanması ve kurallara uyulmasının sağlanması amacıyla Koçarlı ilçesinde 'Şok' yol emniyet ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 311 araç ve 430 şahıs kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 8 sürücüye 20 bin 167 TL cezai işlem uygulanırken 5 araç da trafikten men edildi. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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