Koçarlı'da Yol Kontrollerinde 8 Sürücüye Ceza

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapılan yol kontrollerinde kurallara uymadığı tespit edilen 8 sürücü cezadan kaçamadı.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca Asayiş ve Trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, suçluların yakalanması ve kurallara uyulmasının sağlanması amacıyla Koçarlı ilçesinde 'Şok' yol emniyet ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 311 araç ve 430 şahıs kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 8 sürücüye 20 bin 167 TL cezai işlem uygulanırken 5 araç da trafikten men edildi. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN