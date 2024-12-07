Koçarlı'da Şüpheli Kişiden Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde gerçekleştirilen devriye çalışmasında şüpheli hareketler sergileyen bir kişiden ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde şüpheli hareketleriyle dikkat çeken bir kişiden, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca İncirliova-Koçarlı Karayolu, Koçarlı yolu girişinde devriye çalışması gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre devriye esnasında durdurulan bir araç içerisinde şüpheli hal ve hareketlerde bulunan N.D., ekiplerin dikkatini çekti. Şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 50 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli ve idari süreç başlatıldı. - AYDIN