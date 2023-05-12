Koçarlı'da kasten öldürme suçundan aranan iki şahıs yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan iki şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalarda "Kasten Öldürme ve Hırsızlık" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan B.S. isimli şahıs ile "Kasten Öldürme ve Ruhsatsız Ateşli Silahlar ile Mermileri Satın Alma veya Taşıma ve Bulundurma" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan P.C.S. isimli şahıslar Koçarlı'da yakalandı. Şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - AYDIN