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Koçarlı'da 86 Öğrenciye Trafik Eğitimi Verildi

Koçarlı'da 86 Öğrenciye Trafik Eğitimi Verildi
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Jandarma ekipleri, Mersinbelen Mahallesi İlkokulu’nda eğitim gören 86 öğrenciye trafik eğitimi vererek, 'Önce Yaya' ilkesi başta olmak üzere trafik kurallarını anlattı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 86 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Koçarlı ilçesi Mersinbelen Mahallesi İlkokulu'nda eğitim gören 86 öğrenciye Trafik Jandarması tarafından eğitim verildi. Öğrencilere 'Önce Yaya', genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında uygulamalı eğitim verildi. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde eğitim faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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