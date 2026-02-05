Kocaeli'de tribünden düşen genç taraftar hayatını kaybetti

Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın devre arasında üst bloğa tırmanmak isteyen genç taraftar, boşluğa düşerek ağır yaralandı. 3 kez kalbi duran 20 yaşındaki Kocaelispor taraftarı hayatını kaybetti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın devre arasında, maraton tribün doğu blokları D2 girişinde üst kata çıkmak isteyen 20 yaşındaki Arda Kaçmaz, dengesini yitirerek beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. İlk müdahalesini stadyumun dışında yapan sağlık ekipleri kalbi duran genç taraftar Arda Kaçmaz'a dakikalarca kalp masajı yaptı.

3 kez kalbi durdu, yaşam mücadelesi veriyor

Sağlıkçıların müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Arda Kaçmaz yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay anından sonra 3 kez kalbinin durduğu belirtilen genç taraftar hayatını kaybetti. Genç taraftarı hastanede yalnız bırakmak istemeyen Kocaelisporlu yöneticiler ve ailesi kötü haberle yıkıldı.

Geçen yıl da Efe Kartal düşmüştü

Diğer yandan geçen yıl Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan karşılaşmada tribünden düşen 17 yaşındaki Efe Kartal Öztay ağır yaralanmıştı. Günlerce yaşam mücadelesi veren Efe Kartal, yeniden ayağa kalkmayı başarmıştı.