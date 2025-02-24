SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek

SGK evlere yazı gönderiyor! 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı

Yaptırımlar kaldırıldı, tırlar yola çıkmaya hazır
Kocaeli'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı

Restorandaki rehine krizi cinayetle bitti! Olayın nedeni vahim
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın

Kocaelispor Taraftarı Efe Kartal Öztay, Yoğun Bakımdan Çıkarıldı

Kocaelispor Taraftarı Efe Kartal Öztay, Yoğun Bakımdan Çıkarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Şubat 2025 tarihinde Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçta tribünden düşerek ağır yaralanan 17 yaşındaki Efe Kartal Öztay, yoğun bakım tedavisinin ardından servise alındı. Genç taraftar, fizik tedavi sürecine başlayarak sağlık durumunda ilerleme kaydetti.

Kocaelispor'un 8 Şubat 2025 tarihinde evinde oynadığı Amed Sportif Faaliyetler maçında tribünden düşerek ağır yaralanan 17 yaşındaki Efe Kartal Öztay, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

Kocaelispor'un Kocaeli Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmada, tribün değiştirmek isterken 13 metre yükseklikten düşen Öztay, statta yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle kafasından ağır yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç taraftar, entübe edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Günlerdir hastanede tedavi gören Öztay'dan sevindirici haber geldi. Sıvı mamayla beslenen ve fizik tedavi sürecine başlayan genç Kocaelispor taraftarı, yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındı. Öztay, hastane odasından sevenlerine selam da gönderdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı
img

Almanya seçimi sonrası Avrupa sallanıyor: ABD'den kopuş sinyali
img

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muslera mı Günay mı? Okan Buruk'un derbide kime forma vereceği kesin gibi

Okan Buruk'un derbide kime forma vereceği kesin gibi
Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış

Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi! O sözü duyunca gözü dönmüş
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış
Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek görenleri şaşırtıyor

5000 yıllık mağarada ziyaretçileri şaşkına uğratan görüntü
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.