Maç aşkı canından ediyordu

Ziraat Türkiye Kupası maçında Doğu Maraton'da üst kata çıkmaya çalışan bir Kocaelispor taraftarı yüksekten düştü. Olay yerinde kalbi duran genç, ambulansta yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın 2. Yarısında Doğu Maraton D2 girişindeki turnikeden üst kata tırmanmaya çalışan Kocaelispor taraftarı Arda K., yüksekten düştü. Olay yerinde kalbi duran gence ilk yardım ekiplerince kalp masajı yapıldı. İlk müdahalesinin ardından Arda K., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Duran kalbi müdahalenin ardından tekrar çalıştırılan taraftar, yoğun bakımda tedavi altına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
