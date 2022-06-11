Kocaelililer güne yağmurla uyandı - Haberler

Kocaelililer güne yağmurla uyandı Kocaeli'de dün gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkili olmaya devam etti. Kocaeli'de dün gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkili olmaya devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 gün boyunca; Kocaeli, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Yalova'yı sağanak yağışlara karşı uyarmıştı. Kocaeli'de valilik ve meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından, sağanak yağmur gece 02.00 sıralarında başladı. Yağmur sabah saatlerinde de etkili olmaya başlarken, hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçüldü. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kocaeli Yalova 3. Sayfa Haberler

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