Kocaelililer güne yağmurla uyandı - Haberler

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Kocaelililer güne yağmurla uyandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaelililer güne yağmurla uyandı

Kocaeli'de dün gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkili olmaya devam etti.

Kocaeli'de dün gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkili olmaya devam etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 gün boyunca; Kocaeli, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Yalova'yı sağanak yağışlara karşı uyarmıştı. Kocaeli'de valilik ve meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından, sağanak yağmur gece 02.00 sıralarında başladı. Yağmur sabah saatlerinde de etkili olmaya başlarken, hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçüldü. - KOCAELİ

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kocaeli Yalova 3. Sayfa Haberler

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