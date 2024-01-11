Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit oldu. Şehidin Kocaeli'de yaşayan ailesine şehadet haberi Valisi Seddar Yavuz ile askeri erkan tarafından verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit oldu, bir asker de yaralandı. Kocaeli'nin Çayırova ilçesi yaşayan Aslan'ın ailesine acı haberi Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve askeri erkan verdi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, askeri erkan, ilçe Kaymakamı Hasan Gözen ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi kurulan taziye çadırında aile ile dua etti. Şehidin cenaze namazının memleketi Amasya'da kılınacağı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Ocak tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde P. Uzm. Çvş. Samet Aslan şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi. - KOCAELİ