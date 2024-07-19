Kocaeli ve Kırşehir'de Fuhuş Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli ve Kırşehir'de 4 adrese yapılan eş zamanlı fuhuş operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Emniyet müdürlüğünce fuhşa aracılık ve yer temin etme suçu ile ilgili yürütülen soruşturmada Kocaeli ve Kırşehir'de 4 farklı adrese dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 3 şüpheli ve fuhuş yaptığı tespit edilen mağdur kadınlar yakalandı. İkametlerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli M.D ile U.C. bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ