PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliye adli kontrol - Haberler

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PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliye adli kontrol

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliye adli kontrol

Kocaeli ve İstanbul'da PKK terör örgütüne finansman sağladığı iddia edilen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli ve İstanbul'da PKK terör örgütüne finansman sağladığı iddia edilen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütü PKK\KCK ile irtibatlı olan kişilere finans desteği sağladıkları iddia edilen 5 şüpheli, Kocaeli İl Jandarma ekipleri tarafından takibe alındı. Yapılan takipte, şüphelilerin adresleri tespit edilerek, Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde 4 kişi İstanbul'da, 1 kişi ise Kocaeli'de olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliye adli kontrol

PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliye adli kontrol

PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliye adli kontrol

PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliye adli kontrol

PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliye adli kontrol

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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