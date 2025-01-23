Üye Girişi
Haberler
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bolu'daki yangınla ilgili 12 gözaltı var

Yangın faciası soruşturmasında gözaltı sayısı arttı
Eski otel çalışanından isyan ettiren sözler: Yangın alarmı devreye girince patron kızmıştı

Eski otel çalışanı: Yangın alarmı devreye girince patron kızmıştı
Bu detay ilk kez ortaya çıktı! Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek

Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek
78 kişiye mezar olan otelin müşterilere gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti

78 kişiye mezar olan otelden 'pes' dedirten mesaj! İşte o ifadeler

Kocaeli ve İstanbul'da Hırsızlık Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli ve İstanbul'da Hırsızlık Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli ve İstanbul'da toplam 3 milyon 200 bin TL değerinde malzeme ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. İçlerinden birinin kucağında çocukla adliyeye çıkarılması dikkat çekti. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, hapis cezası ile aranması bulunan 2 kişi de ele geçirildi.

Kocaeli ve İstanbul'da 3 milyon 200 bin TL değerinde malzeme ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye çıkarılan kadın şüphelinin kucağında çocuk olması dikkat çekerken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada hapis cezasıyla aranması bulunan 2 mahkum da yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, 24 Eylül 2024 tarihinde Darıca ilçesinde bulunan ikametten 2 milyon TL değerinde malzeme çalınması ve İstanbul'da 6 Kasım 2024 tarihinde ikametten 1 milyon 200 bin TL'lik mücevheratın çalınması konularıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren şüphelilerin hırsızlık olaylarını maske eldiven ve ikiz plaka kullanarak gerçekleştirdikleri tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda, hırsızlık konusuna karıştığı tespit edilen E.G., E.Ç. ve H.Ç.G. isimli 3 kişi 21 Ocak tarihinde İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı. Hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen bir şüphelinin ise farklı bir suç konusundan dolayı İstanbul'da yakalandığı ve cezaevinde olduğu belirlendi. Yakalanan şüphelilerden E.G'nin 22, E.Ç'nin 25, H.Ç.G'nin ise bir suç kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hırsızlık suçundan yakalanan kadın, kucağında çocukla adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca hırsızlık suçundan tutuklanan şüphelilerin evlerinde de yapılan aramada 24 yıl 3 ay 2 gün hapis cezasıyla aranan B.Ç. ile 8 yıl 5 ay 70 gün hapis cezasıyla aranan Ç.Ç. isimli 2 şahıs yakalandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir
img

Kanallara çıkıp kendini aklamaya çalışıyor ama belgedeki imzaya dikkat
img

Galatasaray defterini kapattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatile gittiği otel mezarı oldu! 17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı

17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı
Mourinho'nun hareketlerine dikkat: Maç biter bitmez soluğu hakemin yanında aldı

Maç biter bitmez soluğu hakemin yanında aldı
Trump, Putin'e 'Savaşı bitir' çağrısı yapmıştı! İşte Rusya'dan gelen yanıt

Trump, Putin'e 'Savaşı bitir' çağrısı yapmıştı! İşte Rusya'dan gelen yanıt
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.