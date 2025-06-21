Kocaeli ve İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı, 6 Kadın Kurtarıldı

Kocaeli ve İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı, 6 Kadın Kurtarıldı
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Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 6 mağdur kadın ise kurtarılarak güvence altına alındı. Operasyon, fuhuşun önlenmesi ve kadınların kurtarılması amacıyla gerçekleştirildi.

Kocaeli ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, 6 mağdur kadın ise kurtarıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhuşa zorlanan kadınların kurtarılması, bu suçu işleyenlerin tespit edilip yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. 17 Haziran tarihinde saat 07.30 sıralarında İstanbul ve Kocaeli'de 7 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan planlı operasyonlarda fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin eden 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltında bulunan U.V., H.T., M.C.A., İ.K. ve B.K. isimli 5 şüpheli, dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 6 mağdur kadın ise kurtarıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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