Üye Girişi
Haberler

Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı, 12 mağdur kadın kurtarıldı.

Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Fuhuş operasyonunda 12 mağdur kadın kurtarıldı

KOCAELİ - Kocaeli ve İstanbul'da 12 adrese düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı, 12 mağdur kadın kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü "fuhuşa aracılık ve yer temin etme" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 16 Ocak'ta Kocaeli'de 7, İstanbul'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 9 şüpheli yakalandı. İkametlerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 67 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 511 dolar, 9000 Özbekistan somu ve 89 bin 640 TL para ele geçirildi. Yabancı uyruklu 12 kadın da kurtarıldı. Kurtarılan kadınlar, gerekli işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Kocaeli Kurtarma Adliye Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaddar oyuncuları kim, konusu ne? Gaddar nerede çekiliyor? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 1. Bölüm tek parça HD izle 19 Ocak Cuma! Hadise sevgilisi var mı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? 20 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 20 Ocak Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 47. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 19 Ocak Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 19 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 19 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 19 Ocak Ateş Kuşları 39. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! Lynne Marta kimdir? Lynne Marta filmleri neler? Lynne Marta neden öldü, hastalığı nedir? Kaçış Yok konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kaçış Yok (No Escape) ne zaman çıktı, hangi yıl? Kaçış Yok ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title