Kocaeli ve Çevresinde İşçi Kılığındaki Hırsızlar Tutuklandı

Kocaeli ve çevre illerde işçi kılığında dolaşarak park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme çaldıkları tespit edilen 6 şüpheli tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin çalışan gibi görünmek için baret ile yelek giyerek kamufle oldukları ortaya çıktı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, inşaat alanları, tır ve şantiyelerde meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Çevre illerde de aynı tür hırsızlık olayları olduğunu tespit eden polis ekipleri, güvenlik kameralarından belirledikleri şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin şantiyelerde çalışan gibi görünmek için baret ve yelek giyerek kamufle olarak hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin çaldıkları araçlara ikiz plaka taktıkları belirlendi. Polis ekipleri, tüm delilleri elde ederek 40 günlük çalışma sonrasında operasyon için düğmeye bastı.

3,5 milyon liralık hırsızlık

Polis ekipleri, çetenin İstanbul Sancaktepe'deki deposuna operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda polis ekiplerinin üzerine araba sürerek kaçmaya çalışan çete üyeleri, etkisiz hale getirilerek yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında M.E'nin 27, O.K'nin 34, B.E'nin 46, B.E'nin 30, S.M'nin 22 ve S.G'nin 40 suç kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca S.G.'nin 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. 6 şüpheli gözaltına alınırken, depoda yapılan aramada 1 milyon TL değerinde malzeme bulundu ve sahibine teslim edildi. Çetenin Kocaeli'de bir tırdan 700 bin TL değerinde et olmak üzere inşaat ve şantiyelerden toplam 3,5 milyon TL değerinde hırsızlık yaptıkları belirlendi. Olaya ilişkin gözaltına alınan M.E. (49), O.K. (22), B.E. (24), B.E. (37), S.M. (39) ve S.G. (43), bugün ifadeleri sonrasında sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık için geldikleri noktalar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin panelvan araçla gözlerine kestirdikleri adreslere geldikleri, çalışan gibi görünmek için baret ve yelek giyerek kamufle oldukları görüldü. Şüphelilerin yakalandıkları anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis ekiplerinin araçla şüphelilerin bulunduğu ikamete geldiği, ekipleri gören zanlıların da panikle bindikleri araçla dış kapıyı yıkmaya çalıştıkları anlar kaydedildi. - KOCAELİ