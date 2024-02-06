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Kocaeli ve 4 İlde Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 101 Bin 562 Litre Ele Geçirildi

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Kocaeli ile 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, toplam 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli ile 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, toplam 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce akaryakıt kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde Kocaeli ile birlikte 4 ilde yapılan baskında toplam 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Suç Operasyon Kaçakçılık Hukuk 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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