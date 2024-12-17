Kocaeli TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Kocaeli TEM otoyolu Derince geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ankara istikameti bölge trafik önünde meydana geldi. 34 FFM 418 plakalı hafif ticari araç, 41 P 6481 plakalı midibüs, 34 HN 6415 plakalı tır ile plakası öğrenilemeyen tır çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ