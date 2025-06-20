Kocaeli TEM Otoyolu'nda Tır Yangını

Kocaeli TEM Otoyolu'nda Tır Yangını
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Kocaeli TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir konteyner yüklü tırın 3 lastiği alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan konteyner yüklü tırın 3 lastiği alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Körfez ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Hereke ayrımında meydana geldi. Sürücüsü hakimiyetinde seyir halinde olan 34 BOB 496 plakalı tırın 3 lastiği alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında herhangi yaralanma olayı yaşanmazken, tırda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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