Kocaeli TEM Otoyolu'nda Taciz Olayı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda 3 çekici sürücüsü, diğer araç sürücülerini yol boyunca taciz ederek trafiği tehlikeye soktu.

Kocaeli TEM Otoyolu Gebze geçişinde seyir halinde olan 3 çekici şoförü, iki otomobili yol boyunca sıkıştırdı. Araçların önüne kıran ve sürücüleri taciz eden magandalar, trafiği de tehlikeye attı. Yol boyunca yaşanan taciz olayı araç içi kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, trafiği tehlikeye atan çekici sürücüleriyle ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ