Kocaeli TEM Otoyolu'nda Kaçak Tütün ve Ürünler Ele Geçirildi

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan bir kargo aracında yapılan aramada, 4 ton kıyılmış tütün ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde kargo aracı durduruldu. Yapılan aramada 5 bin 340 paket elektronik sigara tütünü, 4 bin 660 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 260 paket gümrük kaçağı puro, 4 ton kıyılmış tütün ve 54 elektronik sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ