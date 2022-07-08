Kocaeli TEM Otoyolu'nda bayram öncesi trafik akıcı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli TEM Otoyolu'nda bayram öncesi trafik akıcı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kocaeli TEM Otoyolu'nda bayram öncesi trafik akıcı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı öncesi trafiğin akıcı olduğu gözlendi.

Tem Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı öncesi trafiğin akıcı olduğu gözlendi.

Kurban Bayramı için verilen 9 günlük tatil dolayısıyla vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Kocaeli TEM Otoyolu'nda yer yer akıcı yoğunluk yaşanırken, her bayram öncesi yoğun trafiğin yaşandığı İzmit Bekirdere rampasında da trafiğin akıcı olduğu görüldü. Bayram dolayısıyla tüm önlemlerini alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de otoyol boyunca kontrollerini sürdürüyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kurban Bayramı TEM Otoyolu Kocaeli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title